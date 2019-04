Hannover

Gut vier Millionen Euro will die Stadt in einen sogenannten Interimsbau an der Käthe-Kollwitz-Schule (Groß-Buchholz) investieren, einem Behelfsgebäude, das möglicherweise bereits nach fünf Jahren wieder abgerissen werden soll. Nach einer längeren Diskussion und einer Reihe nicht befriedigend zu klärenden Fragen stimmte der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld der Vorlage vergangene Woche dennoch mit 17 Stimmen bei einer Enthaltung zu. Offenbar mit leichtem Zähneknirschen. „In Verbindung mit einer Interimslösung fiel es einem da schon schwer, die Hand zu heben“, räumte Bezirksbürgermeister Henning Hofmann ( SPD) ein.

Hintergrund ist die Wiedereinführung von G9, des Abiturs nach Klasse 13. Aktuell besuchen 1067 Schülerinnen und Schüler die Käthe-Kollwitz-Schule. Durch die verlängerte Schulzeit benötigt das fünfzügige Gymnasium Platz für einen zusätzlichen Jahrgang. Die Außenstelle Gottfried-Keller-Straße ( List) kann diesen Bedarf nicht decken.

Ringtauschvariante in der Hinterhand

Statt mit einer baulichen Dauerlösung plant die Stadt jedoch zunächst mit dem Interimsgebäude. Denn eigentlich gäbe es eine aus ihrer Sicht offenbar geeignetere Variante, schließlich befindet sich auf dem Gelände an der Podbielskistraße noch eine weitere Schule: die Gerhart-Hauptmann-Realschule. So verfolgt die Verwaltung die Idee eines Ringtausches: Die Realschule zieht in die Außenstelle in der Gottfried-Keller-Straße, die Käthe-Kollwitz-Schule erhält das zusätzliche Gebäude auf ihrem Gelände zur eigenen Verfügung. Doch das sind sozusagen ungelegte Eier – zumal hinsichtlich eines möglichen Umzugs die Begeisterung zumindest in der Realschule nicht ungeteilt ist, wie es heißt.

Hinzu kommen weitere Unwägbarkeiten. Wie groß wäre der Aufwand, das Gebäude in der List für die Erfordernisse der Realschule zu ertüchtigen? Zumal das ursprüngliche Gelände der Außenstelle bereits für den Neubau des AWO-Familienzentrums verkleinert wurde. Gegebenenfalls wäre auch eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich. Die Finanzierung ist durch das bestehende Investitionsmemorandum der Stadt nicht gedeckt.

Daher verständlich, dass die Verwaltung in der Bezirksratssitzung auch nicht sagen konnte, wie lange die Interimslösung tatsächlich dauern werde. Mindestens fünf Jahre, hieß es. Aber vielleicht auch zehn. Oder noch länger?

Denkmalschutz bestimmt Fensterfarbe

Die hohen Kosten von 4,085 Millionen Euro liegen dabei auch an Auflagen des Denkmalschutzes. Da das Gymnasium unter Denkmalschutz steht, muss die Fassade des Interimsgebäudes in Gestaltung und Farbe an das Bestandsgebäude angepasst werden. Entstehen soll ein eingeschossiger Holzrahmenbau aus vorgefertigten Elementen mit Flachdach. Entsprechend der Auflagen des Denkmalschutzes werden Holzfenster in der Farbe und Teilung des Altbaus eingebaut. Es wird sechs Unterrichts- und zwei Differenzierungsräume sowie eine Lehrerstation geben.

Standort des Interimsgebäudes wird im Norden des Grundstücks auf dem asphaltierten Schulhof an der Podbielskistraße sein. Der Baubeginn ist für den Herbst geplant. Zum Schuljahreswechsel 2020/21 soll der Schulbetrieb dort aufgenommen werden.

Von Andreas Krasselt