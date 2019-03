Diese Statistik sieht gut aus: Die Zahl der Straftaten in und um Hannover ist so niedrig, wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Am Donnerstag präsentierte Polizeipräsident Volker Kluwe die Kriminalstatistik 2018 – sichtlich zufrieden. Doch es gibt auch ein paar unerfreuliche Zahlen.