HANNOVER

Mit der Zuteilung von Schwimmzeiten in Hannovers Bädern sind die meisten Schwimmvereine nicht zufrieden. Trotzdem soll das 2015 eingeführte Vergabeverfahren so beibahlten werden. Das sind zwei zentrale Ergebnisse einer Umfrage, die die Stadt bei den Schwimmvereinen auf Antrag der Politik durchgeführt und am Montag im Sportausschuss vorgestellt hat.

In Abstimmung mit dem Kreisschwimmverband Hannover-Stadt (KSV) hatte die Stadt einen Fragebogen entwickelt und ihn an 25 Vereine versandt. 18 Klub haben darauf geantwortet. Kerninhalt des Bogens: Haben sich die Kriterien bei der Verteilung von Schwimmzeiten bewährt und wird die Vergabe noch gerecht bei aktuell weniger Wasserfläche, die zur Verfügung steht durch das Aus des Misburger Bades.

Stadt: Ausfall des Misburger Bades macht sich bemerkbar

Nicht einverstanden mit den aktuell bereitgestellten Bahnstunden sind demnach elf Vereine, von denen sieben sich mehr Wasserzeiten in den Abendstunden wünschen. Fünf Vereine bemängelten, dass es im Stadionbad montags und mittwochs keine Trainingszeiten gebe, so das Ergebnis. „Das Ergebnis macht deutlich, dass mehr Wasserflächen nachgefragt werden als vorhanden sind“, hält die Stadt fest. Die fehlende Wasserfläche durch den Ausfall des Misburger Bades mache sich stark bemerkbar.

Sechs Vereine haben sich für zusätzliche Bahnen in den Weihnachtsferien ausgesprochen, wobei dies bereits umgesetzt werde, so die Verwaltung. Seit dem 1.Januar des Jahres stellt die Stadt den Vereinen außerdem am Sonnabendvormittag im Stadionbad zusätzliche Zeiten bereit. Allerdings werden wohl nicht alle Bahnzeiten von den Vereinen genutzt, weil die Sportler nicht erscheinen. Das haben drei Vereine beklagt. Die Stadt prüft aktuell, wie viele Vereinssportler die zur Verfügung gestellten Bahnen tatsächlich nutzen. „Mit Fingerspitzengefühl“, wie die Stadt im Sportausschuss am Montag betonte.

Verteilung der Schwimmzeiten durch Projektgruppe kommt an

Große Zustimmung hingegen bei den Vereinen, die Verteilung des Kontingents durch eine Projektgruppe mit Vertretern verschiedener Schwimmverbände aus Hannover und der Stadt beizubehalten –immerhin 15 von 18 Klubs wollen dies. Zufrieden sind die Schwimmvereine auch damit, 60 Prozent des Gesamtkontingents an Zeiten dem Leistungssport und 40 Prozent dem Breitensport zukommen zu lassen: 16 Vereine haben diesem Prinzip zugestimmt. Die zwei Vereine, die das nicht wollen, nehmen nicht am Wettkampfsport teil, so die Stadt.

Das Sport-und Bäderamt der Stadt geht davon aus, dass der Hauptkritikpunkt der Vereine – die fehlenden Wasserzeiten – abgemildert werden kann, wenn der Neubau von Fössebad und Misburger Bad abgeschlossen ist. Das Misburger Bad soll 2022, das Fössebad 2023 eröffnen. Ein aktueller Engpass zeichnet sich indes durch die wochenlangen Sanierungen der vier Bäder Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad, Stöckener Bad und Stadionbad im Verlauf des Jahres ab, die dann geschlossen haben. Der Vorwurf von CDU-Ratsherr Arne Borstelmann, diese Sanierungen dauern in Hannover im Vergleich zu anderen Städten wie Dortmund oder Braunschweig zu lange, versuchte Heike Rudolph, die Leiterin vom Fachbereich Sport, zu entkräften: „Es gibt Vorschriften, wie die Bäder zu sanieren und auszubessern sind.“

Von Andreas Voigt