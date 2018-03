Tarifstreit

Hannover: Verdi ruft zu Warnstreiks auf

Mittwoch sind Kitas und Rathäuser in der Region entweder zu oder laufen auf Sparflamme, am Donnerstag stehen dann die Busse und Bahnen der Üstra in Hannover: Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind auch in der zweiten Runde am Dienstag nicht zur Zufriedenheit der Gewerkschaft Verdi verlaufen – daher verschärft sie die Gangart und ruft heute und morgen viele ihrer Mitglieder in der Region zum ganztägigen Warnstreik auf.