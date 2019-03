Hannover

Betroffen sind Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Hypothekenbank, ING, LBS-Nord, NBank, Nord/LB und UniCredit.

Die Beschäftigten treffen sich um 9 Uhr auf dem Georgsplatz in Hannover. Nach einer Auftaktkundgebung wird es einen Demonstrationszug durch die hannoversche Innenstadt geben. Die Demonstration endet in der Goseriede vor den ver.di Höfen. ver.di rechnet mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Warnstreiks finden im Rahmen von bundesweiten Aktionen und Warnstreiks in den nächsten Wochen statt.

Auslöser des Warnstreiks ist die Blockadehaltung der Bankarbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen. Auch in der zweiten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber es abgelehnt, über die ver.di-Forderungen auch nur zu verhandeln. Sie forderten ver.di auf, die Gehaltsforderung zunächst deutlich zurück zu nehmen und auf alle weiteren Forderungen zu verzichten.

Von NP