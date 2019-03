HANNOVER

Die Zahl ist hochoffiziell: Laut dem Statistischen Bundesamt verdienen Frauen in Deutschland im Durchschnitt 21 Prozent weniger als Männer. Rechnet man die Gender-Pay-Gap (geschlechtsbezogene Lohnlücke) um, arbeiten Frauen die ersten 77 Tage des Jahres kostenlos, also bis zum 18. März – dem Equal-Pay-Day. Um darüber zu informieren, veranstaltete die Gewerkschaft Verdi am Montag vor dem Hauptbahnhof eine Info-Aktion.

„Frauenberufe“ werden schlechter bezahlt

Rund zwei Dutzend Frauen und Männer fanden sich ein, um Passanten über die Lohnlücke zu informieren. Die rührt nicht nur her vom realen Unterschied in der Bezahlung von Mann und Frau für die gleiche Tätigkeit, sondern hat auch ihre Ursache darin, dass sogenannte „Frauenberufe“ schlechter bezahlt werden. So bemängelt Verdi-Landesbezirksleiter Detlef Ahting, dass Pflege- und Dienstleistungsberufe, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, deutlich schlechter bezahlt seien als Jobs in der Industrie. „Da ist was verkehrt in der Gesellschaft“, so Ahting. Auch der Umstand, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten würden, sei oftmals nicht selbstgewählt. „Da muss man häufig von Zwangs-Teilzeit sprechen, da Arbeitgeber eine Rückkehr in Vollzeit nicht zulassen.“ Er fordert: „Wir müssen dringend Tempo machen, damit die Lohnlücke geschlossen wird.“

Das findet auch Marion Goos (55), die im öffentlichen Dienst arbeitet und sich der Aktion angeschlossen hat: „Ich kann es nicht fassen, dass wir immer noch über dieses Thema reden müssen. Ich wünsche mir endlich eine wirkliche Gleichberechtigung.“

„Endlich eine wirkliche Gleichberechtigung “

Julika Teubert ist das Thema sogar so wichtig, dass sie mit drei Freundinnen aus Braunschweig angereist ist: Die 23-Jährige studiert Kunst und wollte sich am Protest beteiligen. „Es ist wichtig, das Anliegen der gleichen Bezahlung zu unterstützen.“

Alexander Schimpf (50) hat viele gut qualifizierte Kolleginnen, er findet die ungleiche Bezahlung ebenfalls ungerecht und hat beobachtet: „Wenn Kinder krank sind, gehen immer die Frauen in die Verantwortung. Das ist schlecht für ihre Karrieren und am Ende auch für ihre Bezahlung. Es sind immer die Frauen, die zurückstecken müssen. Das muss sich verändern.“

Von Inken Hägermann