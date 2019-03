Vor allem T-Modelle werden in dem VWN-Werk in Stöcken produziert. Von 1956 – am 8. März 1956 wurde der erste gefertigte Bulli an den Hildesheimer Volkswagen-Händler Willi Dost übergeben – bis heute wurden 8.940.000 T1 bis T6 gebaut. Von 1974 bis 1975 lief auch der Käfer (Typ 1) in Hannover vom Band: 43.000 Stück. Vom LT produzierte VWN in Hannover zwischen 1975 und 1996 812.000 Stück, 61.000 Taro liefen in der Zeit von 1989 bis 1995 vom Band. Seit 2012 produzierte man in Stöcken 144.000 Amarok.

VWN beschäftigt weltweit über 24.000 Mitarbeiter, davon arbeiten rund 15.000 Menschen am Standort in Hannover. Der geringere Bedarf an Mitarbeitern nach der geplanten Produktionsumstellung auf E-Modelle soll demografisch abgefangen werden.