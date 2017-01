Nach Diebstahl

Usch Jacobi (70) wurde bestohlen, ihr Eigentum fand sie im Pfandhaus und entschied sich schnell dafür, es zurückzukaufen.

Hannover. Das nächste Ziel heißt Basel. Jetzt, wo endlich alles vorbei ist, geht es für Usch Jacobi erst mal in den Urlaub. Den hat sie sich nach den Strapazen des letzten Jahres auch redlich verdient.

Die Geschichte beginnt bereits am 26. November 2008: Die heute 70-Jährige fand ihre Wohnung in Stöcken verwüstet auf. Einbrecher hatten sich alles gegriffen, was sie kriegen konnten, unter anderem auch ihr Gesellenstück. Das hatte Usch Jacobi 1969 zum Ende ihrer Goldschmiedelehre selbst angefertigt. Die Fahndung nach den Tätern war erfolglos – Jacobi hatte die Hoffnung aufgegeben.

„Usch, schau dir das mal an“, habe ihr Ehemann am 19. Januar 2016 zu seiner Frau gesagt. In der Zeitung warb ein Pfandhaus mit einem Collier. „Das ist doch dein Gesellenstück“, soll er ihr gesagt haben. „Ich glaubte zunächst an einen Scherz“, sagt die 70-Jährige, „doch es war tatsächlich meins. Das ist ja ein Unikat. Ich fuhr dann sofort los in das Leihhaus.“ Dann begann eine Odyssee, die an menschlichem Anstand zweifeln lässt.

Jacobi konnte aufgrund erhaltener Zeichnungen sofort nachweisen, dass es sich bei dem Schmuckstück um ihr Collier handelte. Doch das Pfandhaus verlangte 500 Euro. Die Rentnerin lehnte empört ab. Dann ging der Fall vor Gericht. Am Ende musste Jacobi sogar 1000 Euro an das Pfandhaus zahlen. Wie kann das sein?

Begründung: 26 Tage nach dem Einbruch hatte eine Hehlerin das Diebesgut gegen 1100 Euro Pfand bei dem Leihhaus hinterlegt. Die Frist zur Abholung verstrich, das Stück blieb beim Pfandhaus. Bei einer Versteigerung fand sich kein Bieter, also ersteigerte das Pfandhaus das Collier selbst. „Nur durch diese Ersteigerung darf das Leihhaus nun Geld für das gestohlene Collier verlangen“, erklärt Anwalt Tom Mügge den juristischen Hintergrund.

Selbst der Anwalt hatte vorher nichts von dieser Ausnahme gewusst. In jedem anderen Fall, außer wenn Diebesgut ersteigert wird, wechselt der Eigentümer nicht, und somit darf dann auch kein Geld dafür verlangt werden. Eine Mitarbeiterin des Leihhauses sagte auf Nachfrage der NP todernst: „Frau Jacobi hat sogar einen sehr guten Deal gemacht.“ Mügge versucht trotz der dreisten Ausnutzung dieser Regelung durch das Pfandhaus noch das Positive zu sehen. „Es waren ja schon sehr viele Zufälle nötig, dass Frau Jacobi überhaupt nochmal die Chance erhält, ihr Collier wiederzusehen“, meint der Anwalt.

Auch die Seniorin ist einfach nur froh, dass die Tortur vorbei ist: „Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt sie. Seit Mittwoch hat sie ihr Gesellenstück wieder. Bevor es für Usch Jacobi nun nach Basel geht, bringt sie es aber in ihr Zuhause. Das hat mittlerweile eine Alarmanlage.

Von Timo Gilgen