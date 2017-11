Hannover: Unsere Tipps fürs Wochenende

Freizeit

Noch keine Pläne fürs Wochenende? Die NP zeigt, was am ersten Adventswochenende in Hannover und der Region los ist. Hier sind unsere Tipps fürs Wochenende!

Auf drei Märkten feiern wir den Advent

Hannover. Willkommen im Winterwunderland: Täglich um elf Uhr öffnen drei Weihnachtsmärkte in der City.

Rund um die Marktkirche kann man bis 22. Dezember nach Geschenken stöbern und sich bei Glühwein und Leckereien aufwärmen. Auf der Bühne treten Sonntag ab 16 Uhr das Musikkorps Dance and Drums und ab 18.30 Uhr die X-Mas-Busquitos auf, täglich lädt um 15.30 und um 16.30 Uhr eine Märchenerzählerin in einen Zirkuswagen ein, jeden Tag schaut um 17.30 Uhr der Weihnachtsmann vorbei. Am Ballhof wartet das traditionelle finnische Dorf, am Leineufer kann man ins Mittelalter abtauchen, am Hase-Brunnen können Kinder Kekse backen.

- 70 Stände entlang der Lister Meile bieten bis 22. Dezember Christbaumschmuck, Weihnachtsdeko und Spezialitäten.

- Am Hauptbahnhof dauert der Markt sogar bis 29. Dezember. 40 Hütten stehen auf dem Ernst-August-Platz, auf einer Bühne gibt es Jazz und Chorgesang.

Musicalheldin Conni kommt in die Schule

Sie ist die beste Freundin von vielen Kindern: Conni ist die Heldin ihrer Generation. Jetzt ist das mutige und freche kleine Mädchen sechs Jahre alt geworden, der nächste Lebensabschnitt steht an. „Conni – das Schulmusical“ ist Sonnabend ab 14 Uhr und ab 17 Uhr im Theater am Aegi zusehen, Karten kosten 32,45 Euro, Kinder unter zwölf Jahren zahlen 29,95 Euro. Dafür gibt es tolle neue Songs und eine Vorstellung zum Mitmachen.

Opern-Jubiläum mit Stardirigent Marc Albrecht

Diese Zahl steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde: Zum 500. Mal wird an der Oper morgen das Stück „Hänsel und Gretel“ aufgeführt – die Inszenierung von Steffen Tiggeler wurde seit 1964 nicht wesentlich verändert. Am Dirigenten-Pult steht ein Stargast mit Wurzeln in Hannover: Marc Albrecht ist der Sohn von George Alexander Albrecht, der lange Generalmusikdirektor der Oper war. Die Vorstellung beginnt Sonnabend um 19.30 Uhr, Karten kosten 47 bis 120 Euro. Weitere Vorstellungen unter www.staatstheater-hannover.de

Die fabelhafte Welt von Lisa Simone

Sie ist die Tochter der berühmten Nina Simone – von ihrer Mutter hat US-Sängerin Lisa Simone die fantastische Stimme geerbt. Die Musikerin mischt Soul, Karibik-Sound und Jazz, in ihrer Band hat sie geniale Musiker um sich versammelt. Im Pavillon (Lister Meile 4) spielt sie Sonnabend ab 20 Uhr vor allem Songs aus dem neuen Album „My World“. Wer in Lisa Simones Welt reinhören will: Das Konzert kostet 30,60 bis 39,40 Euro Eintritt.

Leckeres „Wintermärchen“ mit 30 Food-Trucks

Die Kulisse ist wie geschaffen für den kulinarischen Weihnachtszauber: Vor Schloss Herrenhausen startet heute das erste „Streetfood Wintermärchen“. 30 Gastronomen warten zwischen Orangerie und Galerie auf Kundschaft, die sich nach dem Dezemberspaziergang durch den Großen Garten oder den Georgengarten auf Leckereien freut. Geöffnet sind die Trucks heute von 16 bis 22 Uhr, Sonnabend von elf bis 22 Uhr, Sonntag von elf bis 21 Uhr. Für Kinder gibt es eine Keksbackaktion, außerdem Musik von Brazzo Brazzone.

So rockt die „Young Generation“

Die Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen fördert junge Bands mit dem Projekt „Young Generation“. Sonntag ab 17 Uhr werden die Ergebnisse präsentiert – in Workshops wurde an Arrangements, Bühnenpräsenz und Social-Media-Kontakten gearbeitet. Im Musikzentrum (Emil-Meyer-Straße 28) treten die Bands Lemonsweet (Foto), 8 Seasons, Monkig und Milchbar auf. Der Eintritt ist frei.

Augenschmaus mit Sixpack

Das wird ein heißer Adventssonntag! Und die beste Nacht aller Zeiten: „Best Night ever“ heißt die aktuelle Tour der Chippendales, die Sonntag ins Theater am Aegi führt – die Revue-Boys mit Sixpack werden ab 20 Uhr sexy tanzen, die Hüften kreisen und die Hüllen fallen lassen. Im Gepäck haben sie neue Choreografien, Livemusik und Gesangseinlagen. Tickets für den Augenschmaus kosten 53,05 bis 76,45 Euro.

Kunst-Gottesdienst im Museum

Zwei Bibeltexte, stimmungsvolle Akkordeonmusik und eine Predigt, die sich um das Bild „Die schwarzen Frauen“ von Marianne von Werefkin (gehörte zum „Blauen Reiter“) dreht: Beim Kunst-Gottesdienst im Calder-Saal des Sprengel Museums am Sonntag ab 11.15 Uhr steht das Kunstwerk aus dem Jahr 1910 im Mittelpunkt. Es spricht Pastor Martin Surall, Referent im Haus kirchlicher Dienste. Der Eintritt ist frei.

Poetry Slam ohne Geschlechter-Klischees

Schluss mit den Klischees, weg mit den Vorurteilen! Im Regionshaus (Hildesheimer Straße 18) findet heute eine „geschlechtergerechte Dichterschlacht“ statt. Das Motto des Poetry-Slam-Abends (Eintritt frei) ab 19 Uhr lautet: „Gleich ist gültig – gleichgültig wer“. Klingt sperrig, ist aber ein Reizthema für acht Poetinnen und Poeten. An den Start gehen die Autoren Janina Mau (Foto), Eva Matz, Conni Fauck, Dominik Bartels und Julia Ustinski, außerdem die Hannover-Experten Kersten Flenter und Tobias Kunze. Auch die niedersächsische U20-Vizemeisterin Tabea Farnbacher mischt mit. Alle wollen „Slam Poetry Champion“ werden.