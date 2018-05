Beim NDR-Kinderfest kocht das Orchester

Hier werden Kinder zu Köchen und Konzertmusikanten: Der NDR lädt am Sonnabend zum Kindermusikfest, Motto des diesjährigen Treffens: „Das Orchester kocht!“ Kinder von fünf bis elf Jahren können an dem Tag im NDR-Funkhaus am Maschsee (Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22) gleich zweimal Instrumente kennenlernen und ausprobieren: von elf bis 14 und von 15 bis 18 Uhr.

Orchestermitglieder und Musiklehrer stellen ihre Instrumente vor und lassen die Kinder in kleinen Ensembles ein „Kochlied“ einstudieren, außerdem gibt es Workshops und Bastelangebote. Zur Krönung geht es in der jeweils letzten Stunde des Kinderfestes in den Großen Sendesaal, wo die NDR Radiophilharmonie Kompositionen von Bernstein, Bizet, Telemann und anderen auftischt. Durch das Programm führt Susanne Grünig, bekannt aus dem „Zwergen-Abo“, die einen tollen Überraschungsgast dabei hat. Karten kosten zehn bis 14 Euro. Weitere Informationen unter www.ndr.de/orchester_chor/radiophilharmonie/.

„Teddy Show“ ist verrückte Mischung

Er mischt Comedy, Musik und Tanzeinlagen zu einer explosiven Mischung: Tedros Teclebrhan lädt Sonnabend ab 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) zur „Teddy Show“ in die Swiss-Life-Hall (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg). Er warnt die Fans schon mal mit einem absichtlichen Rechtschreibfehler im Titel vor: „Ds passiert alles in deiner Birne!“ Für 39,90 Euro kann man die Figuren des schwäbischen Shooting-Stars kennen lernen.

20 Jahre Meyers Hof: Zoo feiert Jubiläums-Party

Glückwunsch zum runden Geburtstag: Vor 20 Jahren eröffnete „Meyers Hof“ mit seinen Original-Fachwerkhäusern und Ställen im Erlebnis-Zoo. Das Jubiläum wird Sonnabend und Sonntag von zehn bis 18 Uhr mit Markttagen und 40 Ausstellern gefeiert – Zoo-Besucher können sich auf Mitmach-Aktionen freuen, es wird gestrickt, getöpfert, Tontopfbrot gebacken. Bauer Meyer und Magd Martha führen durch das bunte Programm, Sonntag um 14.30 Uhr schneidet Maskottchen Tatzi Tatz den Geburtstagskuchen an.

Eine musikalische Biografie von Elvis

Vor gut 40 Jahren starb der „King“ in Memphis, Tennessee, doch Elvis Presley lebt für seine Fans weiter. Die Show „Elvis – das Musical“ feiert den Ausnahmemusiker am Sonntag im Theater am Aegi. Ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) erleben Fans mehr als zwei Stunden lang die erstaunliche Biografie des Elvis Presley – mit Gospel, Blues und Rock’n’Roll, mit „Love me Tender“ und „Jail House Rock“. Der Eintritt kostet 51,90 bis 77,90 Euro.

Der Schorsenbummel feiert Saisoneröffnung

Eine der beliebtesten musikalischen Reihen der Stadt feiert Saisoneröffnung: Am Sonntag startet wieder der Schorsenbummel in der Innenstadt. Teufelsgeiger Charly Neumann wird traditionell als König Georg III. auf dem Opernplatz auftreten, aber auch auf dem Kröpcke und am Georgsplatz wird musiziert. Zwischen elf und 13 Uhr spielen an der Oper das Hausorchester SKH des Prinzen von Hannover, am Kröpcke das „Duo Joerges & Bernsmann“ und am Georgsplatz die Gruppe „Struck-Tours“.

Hier gibt es Stauden und Tomaten

Wer jetzt sät, wird im Sommer und Herbst ernten können: An diesem Wochenende startet der Bund für Umwelt und Naturschutz Pflanzenbörsen in der Stadt. Freitag von 14 bis 16 Uhr kann man an der Kita Betlehemplatz in Linden und Sonntag von elf bis 13 Uhr in Großgoltern (Müllerweg 8) alte und samenfeste Tomatensorten kaufen. Sonnabend findet von 15 bis 17 Uhr bei Firma Holznagel in Garbsen (Im Bleeke 24a) eine Staudentauschbörse statt.

Abenteuer beim Deistertag

Auf zur Entdeckungsreise zwischen Nordmannsturm und Wisentgehege! „Auf den Deister, durch den Deister, über den Deister“ lautet das Motto am Sonntag von acht bis 18 Uhr. Zum elften Mal findet der Deistertag statt, erleben kann man zwei Maifeste und eine Fledermausführung. Die Wasserräder in Wennigsen drehen sich wieder, in Barsinghausen kann man in den Klosterstollen hinabfahren. Weitere Informationen unter www.hannover.de/deistertag.

Mit Lampions durch den Garten

Willkommen zu den Lichterspielen: Im Großen Garten in Herrenhausen werden Freitag ab 21.30 Uhr alle Brunnen und Skulpturen in warmes Licht getaucht. Neben der klassischen Illumination können sich Kinder auf einen Lampionspaziergang freuen, der eine halbe Stunde früher an der Sonnenuhr startet. Lampionsets kann man an der Kasse kaufen. Eintritt: vier, ermäßigt drei Euro. Sonnabend und Sonntag wird die Illumination ab 21.30 Uhr von barocker Musik begleitet.