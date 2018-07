Hannover

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 27-Jährige kurz vor 23 Uhr einen Hausbesuch einer Patientin beendet und war zum Firmenfahrzeug an den Forstgrund zurückgekehrt. Nachdem er gerade wieder in dem VW Caddy Platz genommen hatte, riss der Angreifer die Beifahrertür auf und überschüttete den Pflegedienstmitarbeiter mit einer unbekannten Flüssigkeit. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der 27-Jährige alarmierte noch selbstständig den Rettungsdienst. Er kam mit leichten Reizungen im Gesicht in eine Klinik. Bisher steht die genaue Zusammensetzung der Flüssigkeit nicht fest. Nach ersten Voruntersuchungen könnte es sich um ein Gemisch aus Wasser, Benzin und Essigsäure handeln.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Vorfall geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zum Polizeikommissariat Misburg unter der Rufnummer 0511 109-3517 aufzunehmen. ots