Exhibitionist

Hannover: Unbekannter entblößt sich vor Teenagern

Die Polizei sucht mithilfe einer Phantomzeichnung einen Mann, der sich am 15.05.2017, gegen 18:10 Uhr, vor drei Jugendlichen am Mittellandkanal an der Straße Weißer Damm (Kolenfeld) entblößt hat.