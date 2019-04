Hannover

Tatort Sahlkamp: Unbekannte haben an der Hebbelstraße einen Roller angezündet. Das Fahrzeug war zuvor in der List gestohlen worden. Die Polizei sucht die Täter und bittet um Hinweise.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Roller in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr in Brand gesetzt. Nach dem Stand der Ermittlungen waren mehrere Anwohner auf das brennende Kleinkraftrad aufmerksam geworden. Sie alarmierten die Feuerwehr. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte ging der Roller vollständig in Flammen auf.

Das Zweirad war offenbar in den Stunden zuvor entwendet worden. Der Roller war an der Klaus-Groth-Straße ( List) abgestellt, als es verschwand.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können oder verdächtige Beobachtungen an der Klaus-Groth-Straße gemacht haben, sich bei der Polizei unter Telefon 05 11/109 55 55 zu melden.

Von bm