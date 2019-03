Hannover

Einbruch in der Altstadt: In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in der Kramerstraße in einen Antiquitätenladen eingedrungen und haben Goldmünzen und Schmuck erbeutet.

Die Unbekannten stiegen irgendwann in der Zeit von 19.30 Uhr am Montagabend bis Dienstagmorgen 9.45 Uhr in das Geschäft ein, brachen dabei die Zugangstür auf und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum.

Gesamtschaden: mehrere zehntausend Euro. Wer auffällige Beobachtungen wie Lichtscheine in den Räumlichkeiten oder ein Fahrzeug in der Nähe gemacht hat, wende sich an die Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0511/109-2820

Von Petra Rückerl