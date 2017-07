Polizei

Hannover: Unbekannte beschädigen sieben Autos

In der Nacht zu Samstag, gegen 00.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter mindestens sieben PKW an der Wiehbergstraße (Döhren) beschädigt. Polizeibeamte haben noch in der Nähe sechs junge Männer festgestellt.