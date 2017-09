Kameras

Hannover: Üstra darf weiter in Bussen und Bahnen filmen

Endgültig: In Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Hannover dürfen die Fahrgäste in Zukunft von Kameras aufgezeichnet werden. Das hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg am Donnerstag entschieden.