GEDULD GEFRAGT: Warteschlange für den Mallorca-Flug.© Körlin

Luftfahrt

Hannover: Tuifly-Maschine von Blitz getroffen

188-facher Frust am Montagabend am Airport Hannover: Nach einem Blitzschlag fiel eine Maschine des hannoverschen Ferienfliegers Tuifly aus, die 188 Passagiere sollten bis Mitternacht auf den Start einer Ersatz-Maschine warten. Auch eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Norwegian, die nach Malaga fliegen sollte, blieb am Boden.