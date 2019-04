Hannover

Die Polizei hat am Goetheplatz (Calenberger Neustadt) ein mutmaßliches Einbrecher-Trio festgenommen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, so die Polizei am Montag.

Was bislang feststeht: Ein Anwohner hatte gegen 2.30 Uhr beobachtet, wie ein Trio die Schaufensterscheibe des Elektronik-Ladens eingeschlagen hatte. Der Zeuge verständigte die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten die drei mutmaßlichen Einbrecher (21, 23, 23) in der Nähe des Geschäftes festnehmen. Sie hatten noch Teile der Beute bei sich, so die Beamten.

Die Männer müssen sich nun wegen Einbruchsdiebstahl verantworten. Sie befinden sich aber wieder auf freiem Fuß.

Von bm