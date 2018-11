Hannover

Ein Trickdieb hat in Bothfeld eine Rentnerin (80) übers Ohr gehauen. Der Ganove brachte die Frau um Schmuck und einen Mantel im Gesamtwert von etwa 10 000 Euro.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich der Unbekannte am Mittwoch gegen 11.30 Uhr Zutritt zu der Wohnung der 80-Jährigen am Dölfesweg verschafft. Unter dem Vorwand, er wolle alte Kleidung kaufen verwickelte er die Seniorin in ein Gespräch. Sie bat den etwa 50 bis 60 Jahre alten Fremden in ihre Wohnung, um ihm ihre Kleidung zu zeigen. Kurz darauf schickte der Mann sie aus dem Zimmer. Er gaukelte ihr vor, er benötige eine Tüte.

Nach Angaben der Polizei nutzte der Täter die Abwesenheit des Opfers, um unbemerkt eine größere Menge Schmuck und den Mantel zu stehlen. Kurz darauf verabschiedete er sich. Zu diesem Zeitpunkt schöpfte die 80-Jährige noch keinen Verdacht. Erst später stellte sie den Verlust fest.

Gestohlen wurde unter anderem eine auffällige gelb-goldene Brosche, die einen Pferdekopf im Profil darstellt. Die Mähne des Pferdes ist aus Brillanten gefertigt. Das Auge ist mit einem roten Diamanten dargestellt.

Beschreibung des Trickdiebes: Er ist etwa 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit Jeans und Käppi.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder zur auffälligen Pferdebrosche geben können, sollten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 05 11/1 09 55 55 melden.

So schützten Sie sich vor Trickdieben

Folgende Tipps gibt die Polizei, um sich vor Trickbetrügern zu schützen:

– Schauen Sie vor dem Öffnen der Tür, wer sich davor befindet und öffnen Sie die Tür mit vorgelegtem Sperr-Riegel, wenn Sie den Besucher nicht kennen.

– Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher und rufen Sie laut um Hilfe.

– Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung.

– Falls doch: Lassen Sie Fremde nicht unbeaufsichtigt in der Wohnung und fallen Sie nicht auf Ablenkungsmanöver rein, bei dem nach einem Glas Wasser, einer Tüte oder der Toilette gefragt wird.

– Trickbetrüger arbeiten oft im Team: Achten Sie darauf, dass Sie sich durch ein Gespräch nicht ablenken lassen und die Täter so unbemerkt an Ihre Wertsachen kommen können.

Von bm