Die Posse um den Gastro-Pavillon hinter der Schlossküche in den Herrenhäuser Gärten in Hannover ist beendet: Zwei Jahre hat es gedauert, bis ein Container um 70 Zentimeter tiefer gelegt wurde, wodurch er nicht mehr eine Begrenzungshecke überragte. Das war ein Verstoß gegen den Denkmalschutz. In der Osterwoche soll der Pavillon jetzt öffnen.