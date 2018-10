Hannover

Trickbetrüger geben sich als Wasserwerker aus und erbeuten 30 000 Euro: Am Samstagnachmittag haben sich in Hannover zwei bislang unbekannte Täter in einem Wohnhaus an der Straße Kugelfangtrift (Bothfeld) gegenüber einem Ehepaar als Wasserwerker ausgegeben und trickreich Geld erbeutet.

Die Täter hatten nach Polizeierkenntnissen an der Tür der Senioren geklingelt und angegeben, den Wasserdruck in der Wohnung im zweiten Obergeschoss überprüfen zu müssen. Im weiteren Verlauf forderten die falschen Wasserwerker die 81-Jährige sowie ihren Ehemann (82) auf, in das Badezimmer und die Küche zu gehen und dort den Wasserhahn aufzudrehen. Nach etwa zehn Minuten verließ das Duo fluchtartig das Mehrfamilienhaus. Kurze Zeit später bemerkte das Ehepaar, dass die Trickdiebe aus einem Wohnzimmerschrank zwei Geldkassetten mit etwa 30 000 Euro entwendet hatten.

Einer der Gesuchten ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und spricht Hochdeutsch. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jacke, einer Jeanshose, weißen Turnschuhen sowie einem dunklen Cappy. Sein Komplize ist etwas größer, von kräftiger Statur und hat kurze, schwarze Haare. Während der Tat trug er eine dunkelblaue Jacke, eine Jeans und schwarze Turnschuhe. Beide Männer sind zirka 20 bis 30 Jahre alt und von osteuropäischer Erscheinung.

Zeugen, die Hinweise zu den falschen Wasserwerkern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 / 1 0955 55 zu melden.

Erst jüngst hat die NP groß über die Tricks angeblicher Stadtwerker, Wasserwerker und Handwerker berichtet – den Bericht „Betrug im Namen der Stadtwerke“ finden Sie hier.

Hierzu gibt die Polizei folgende Tipps:

Lassen Sie nur Handwerker herein, die Sie selbst bestellt haben oder die durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. Das gilt auch für sogenannte „Notfälle“ (etwa ein angeblicher Wasserschaden in dem Gebäude).

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.Falls möglich: Schauen Sie sich Personen vor dem Öffnen der Tür genau an, etwa durch ein Fenster oder einen Spion.

Zeigen Sie niemanden, wo Sie Bargeld oder Wertgegenstände aufbewahren.

Rufen Sie bei einem Verdacht unverzüglich die Polizei unter 110 an.

Die Stadtwerke Hannover (Enercity) raten zudem: Lassen Sie sich den Unternehmensausweis zeigen und fragen Sie gegebenenfalls nach einer Telefonnummer, wo Sie sich erkundigen können, ob die Angaben stimmen.

Von Ralph Hübner