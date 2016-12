Indoor

Es hatte Anstalten einer endlosen Geschichte: Schon Ende 2015 sollte an der Vahrenwalder Straße „Superfly“ eröffnen - eine Trampolinhalle. Nun soll es im März 2017 so weit sein.

Hannover. Zunächst kam die Stadt dazwischen: Die Baugenehmigung fehlte, immer wieder kamen neue Anforderungen. Der Wunsch-Öffnungstermin war schnell verstrichen. Zwischenzeitlich stockte das Projekt gar, weil ein Mitarbeiter der Stadt vier Wochen im Urlaub war. Keiner konnte so lange etwas genehmigen.

Nun die Erlösung für die Macher. Die Anbieter von Superfly planen, bis Ende 2019 europaweit mindestens 100 Trampolin-Parks eröffnet zu haben. Es handelt sich um eine Trendsportart, offenbar ein gutes Geschäft für die Betreiber - 30 Anlagen sind bereits in Betrieb, 17 befinden sich derzeit im Bau. In dem ehemaligen Kühlhaus an der Vahrenwalder Straße, das später als Verkaufszentrum und Autoausstellungsfläche diente, wird eine Gesamtfläche von 2200 Quadratmetern bespielt. „Wir freuen uns sehr auf Hannover, haben voll motivierte Mitarbeiter und werden diese Energien nun in den Um- und Aufbau stecken. Mit dem Thema Space zeigt sich der Standort ganz anders als unsere bereits eröffneten Hallen in Duisburg und Dortmund“, so Superfly-Geschäftsführer Thomas Madej. Geplant ist die Eröffnung nun für März.

Die Stadt, die bei Genehmigungen der Niedersächsischen Bauordnung folgen muss und entsprechend keine Handhabe hat, wenn Anbieter die Auflagen nicht erfüllen, plant, das Verfahren für Genehmigungen insgesamt zu verbessern - dafür kommen sieben neue Mitarbeiter hinzu. Vorrangig geht es darum, angesichts des hohen Bedarfes schneller Wohnungsbau zu ermöglichen. Aber auch andere Projekte würden profitieren, heißt es in einer Mitteilung.