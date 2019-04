Hannover

Im Prozess um die tödlichen Schläge gegen den Radfahrer Ilja T. (40) auf der Limmerstraße hat sich der Angeklagte Muharrem C. (28) am Dienstag bei der Familie des Opfers entschuldigt: „Es tut mit leid, was passiert ist“, sagte er in seinem letzten Wort, bevor die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hannover am späten Vormittag das Urteil verkündet.

Die Verteidiger von C. hatten sich in ihren Schlussvorträgen über die Wortwahl der Vertreter der Nebenklage echauffiert. Anwalt Fritz Willig, der den Bruder des Toten vertritt, hatte von einer „Hinrichtung mit Kick-Boxschlägen“ gesprochen. Verteidiger Torben Müller warf Willig „Effekthascherei“ vor.

Müller und sein Kollege Helmut Pollähne stimmte Staatsanwältin Kathrin Heuer zu, die das Geschehen am 8. Oktober 2018 auf der Limmerstraße nach der Beweisaufnahme als Körperverletzung mit Todesfolge einstufte und von einem minderschweren Fall ausging. Ihr Antrag, C. zu einer Strafe von fünf Jahren und acht Monaten zu verurteilen, hielten die Verteidiger aber für viel zu hoch. Einen eigenen Antrag bezüglich des Strafmaßes stellten sie allerdings nicht.

Schwurgerichtskammer-Vorsitzender Wolfgang Rosenbusch will das Urteil gegen 11.15 Uhr verkünden.

Von Britta Mahrholz