HANNOVER

Tobias H. (32) hat am Mittwoch gestanden, eine junge Frau bei Harkenbleck ( Hemmingen) vergewaltigt zu haben. „Er bestreitet aber jegliche Tötungsabsicht“, erklärte sein Anwalt, Anselm Schanz. Sein Mandant könne sich die Tat nicht erklären. Er habe niemals Vergewaltigungsfantasien gehabt. Der 32-Jährige steht wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Raubes vor der Schwurgerichtskammer.

Der Angeklagte hat am 19. August 2018 sein Opfer (22) auf der K 224 vom Rad gestoßen. Mit einem Holzknüppel schlug er auf sie ein, vergewaltigte sie und raubte ihr Papiere, Geld und I-Phone. In der Erklärung des Anwalts gab es kein Wort der Reue oder Entschuldigung. Das Opfer verfolgt als Nebenklägerin den Prozess. An einer Stelle war sie sichtlich um Fassung bemüht. Anwalt Schanz erklärte: „Mein Mandant ist jemand, der lieber als Helfer auftritt.“ In diesem Moment nahm der Anwalt der jungen Frau ihre Hand und sagte: „Ganz ruhig.“

Tobias H. reagiert unverständlich

Auch ansonsten machte Tobias H. den Eindruck, als würde er nicht ganz verstehen, worum es in der Verhandlung geht. Als ihm der psychiatrische Gutachter klar macht, dass er über seine Lebensverhältnisse und Sexualität reden müsse, meinte H.: „Darum geht es nicht. Es gibt mehrere Menschen, die hier Hilfe brauchen. Die Zusammenhänge versteht keiner hier in diesem Raum, nicht mal der da oben“, und zeigte mit dem Finger Richtung Saaldecke.

Auf diese unverständliche Einlassung reagierte Richter Wolfgang Rosenbusch mit einer fast schon philosophischen Erklärung. „Das hier ist ein rationaler Diskurs. Was innere Gerechtigkeit, was Wahrheit angeht, das werden Sie nur in Ihrem Inneren finden.“ Doch davon scheint Tobias H. noch weit entfernt. Sein Anwalt stellte ihn als einen Menschen dar, der nach seiner Haftentlassung im Mai 2018 jeden Halt verloren habe. Anstatt eine Drogentherapie zu machen, habe er angefangen, jeden Tag Spice oder Kokain zu nehmen.

„Es war eine Zufallstat“, sagt sein Verteidiger

In der Tatnacht sei er ziellos durch die Gegend gefahren. Dann habe er zufällig die junge Frau gesehen. „Es war eine Zufallstat“, sagte Schanz. Doch warum habe der Angeklagte einen Holzknüppel und Handschuhe dabei gehabt?, wollte der Richter wissen. Den Knüppel habe er zur Verteidigung mit sich geführt und die Handschuhe im Laufe des Tages eingesteckt, lautete die Antwort. Gegen eine Tat im Affekt spricht ein weiteres Indiz. Das Opfer sagte aus, dass der Angeklagte während des Verbrechens seine Stimme verstellt habe.

Von Thomas Nagel