MITTENDRIN IM GETÖSE: Firmenchef Guido Wolff-Rohr demonstriert, wie man mit Feuerwerk richtig umgeht. Fotos: Dröse© Rainer_Droese

Sicherheit geht vor

Hannover: Tipps zum Feuerwerk

An Silvester lassen es die Deutschen wieder krachen - auch in Hannover hat das traditionelle Feuerwerk zum Jahreswechsel für viele Menschen eine große Bedeutung. Die NP hat eine Pyro-Firma in der Wedemark besucht und stellt neue Trends vor. Wer Ruhe sucht: In einigen Städten ist das Böllern aus Brandschutzgründen ganz verboten. Und die Politik ruft zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Knallern und Raketen auf.