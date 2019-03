Hannover

Pferde scharren mit den Hufen, große Heuballen liegen im Gang, es riecht nach Bauernhof – und das mitten in der Innenstadt von Hannover.

Am Welfenplatz bekommen die 4c der Grundschule Pestalozzistraße Laatzen und die 4. Klasse der Grundschule Poggenhagen einen Einblick in die Arbeit der Reiter- und Hundestaffel der Polizei Hannover. Alle 44 Schüler dürfen Roya streicheln, Falk und Janus zeigen in der Reithalle sogar, dass sie keine Angst vor Fahnen, Regenschirmen, Bällen und lauten Geräuschen haben. „Die Pferde lernen, dass das ein Spiel ist und sie keine Angst haben müssen“, erklärt Denise Gotthardt, die den Vormittag organisiert hat.

Die Pferde zeigen keine Angst

Die Kinder schauen ruhig und mit gespannten Blicken zu. Kurz danach wird es laut: Der Deutsche Schäferhund Alex (9) und der Belgische Schäferhund Ays (8) kommen mit ihren Hundeführern herein und bellen. Ays macht „Platz“ und bekommt ein Spielzeug vor sich auf den Boden gelegt. Erst auf Kommando darf er es sich schnappen. Alex ist als Schutz- und Brandmittelhund ausgebildet und zeigt auch, dass er eine gefährliche Flüssigkeit, die vorher von Hundeführerin Yvonne Keller an der Wand verteilt wurde, finden kann. „Boah“, sagt ein Schüler zu seinem Kumpel und stößt ihn mit dem Ellenbogen an.

Alte Tiere kommen in den Ruhestand

Rüber gehts in den schon rund 200 Jahre alten Pferdestall. Zur Kinder-Pressekonferenz mit Volker Kluwe, Polizeipräsident und Chef von 3600 Polizisten. Fynn (9) möchte wissen, wo die 31 Pferde und 29 Hunde der Staffeln herkommen. „Geschulte Mitarbeiter von uns fahren auf Höfe oder zu einer Zucht und schauen sich die Tiere dort genau an“, erklärt Kluwe. Wann die Hunde in Rente gehen, möchte Lea (9) wissen. „Im Schnitt im Alter von neun oder zehn Jahren.“ Linnéa (10) fragt, was danach mit den Tieren passiert? „Die Tiere kommen in ihren wohlverdienten Ruhestand. Die Hunde bleiben bei ihren Hundeführern und die Pferde kommen zum Beispiel auf einen Hof, wo sie noch geritten werden können“, so Kluwe, der Ali (11) erklärt, warum er vor 44 Jahren Polizist geworden ist: „Ich mag die Arbeit mit Menschen und freue mich immer, wenn ich helfen kann.“

Von Cecelia Spohn