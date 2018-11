Hannover

Warm ist es im Congress-Centrum. Für nicht-wechselwarme Lebewesen aus der Landeshauptstadt vielleicht sogar etwas zu warm. Doch die rund 1000 menschlichen Besucher am Sonntag interessierte das kaum. Sie waren letztlich ja auch nur Nebensache bei der Terrarienbörse Hannover im HCC. Die offiziellen Stars: Pfeilgiftfrosch, Vogelspinne, Königspython und weitere Exoten. Und die lieben es nun mal kuschelig.

„Eine echte Frauenschlange“

„Wir haben für die Tiere heute morgen schon ab 6 Uhr vorgeheizt“, sagt Andreas Scheithauer, der gemeinsam mit Holger Hilgenberg die Börse seit mehr als 20 Jahren veranstaltet. Beide sind alte Hasen im Echsenbusiness, halten selbst seit Jahren Schildkröten, Schlangen und Co. 1995 gründeten sie die Börse in einer Schule in Sehnde. Beim Blick auf die vielen bunten Züchtungen von Königspythen geraten sie ins Schwärmen. In der Natur kommen die ungiftigen Würgeschlangen meist braun-schwarz gefleckt oder gebändert dahergeschlängelt, in den Boxen einer Ausstellerin im HCC sind sie in deutlich knalligeren Kombinationen vertreten, von schwarz-gelb bis orange-flieder – „von der Farbe her eine echte Frauenschlange“, scherzt die Verkäuferin.

Meister der Tarnung

Wer es farblich noch abwechslungsreicher mag, wird bei den Meistern der Tarnung fündig: Chamäleons, in (fast) allen Größen, Formen und Farben. Einzeln „verpackt“ in Plastikschalen mit etwas Grün, reihen sie sich aneinander, winken dem Besucher mit hakeligen Handbewegungen zu. Zugegeben, man kann sich schnell in die kleinen Reptilien verlieben. „Das Chamäleon ist aber kein Anfängertier, sondern sehr stressanfällig“, sagt Veranstalter Hilgenberg. „Da braucht es schon etwas Terrarienerfahrung.“

Zur Galerie Das große Krabbeln im Congress-Centrum: Hier einige der schönsten Exoten.

Ein Wandelndes Blatt für den Anfang

Ihr Herz bereits verloren hat die neunjährige Larissa, die mit Mama, Papa und Schwester Leora (6) auf Erkundungstour ist. „Chamäleons sind meine Lieblingstiere!“ Etwas Erfahrung bringt sie auch schon mit – zuhause hält die Familie Leopardgeckos. Doch Mutter Jana Lange drückt auf die Bremse. „Das hat noch Zeit.“ Für den Anfang genügt ein Wandelndes Blatt – einer Gespenstschreckenart, die wie, nun ja, ein Blatt aussieht. Nach einer Testrunde auf Larissas Arm schenkt der freundliche Aussteller der Neunjährigen sogar ein Exemplar.

Sehr langlebige Haustiere

Das findet auch die Zustimmung der beiden Veranstalter – Gespenstschrecken seien wunderbare Anfängertiere. „Wir beraten Familien in solchen Sachen gerne an unserem Infostand“, so Hilgenberg. „Nichts ist schlimmer, als wenn man sich mal eben eine zehn Zentimeter große Landschildkröte kauft und sie dann irgendwann aussetzt, weil sie plötzlich fünfmal so groß ist.“ Und alt wird sie auch noch: „Ein Zehnjähriger sollte bei der Anschaffung bedenken, dass sie auch noch in 70 Jahren da ist“, sagt Verkäufer Volker Ennenbach aus Oberhausen. „Ältere Semester mittleren Alters benötigen bereits einen Erben.“

Ungiftig in Gefangenschaft

Ebenfalls ein anspruchsvoller, aber todschicker Mitbewohner: Der Pfeilgiftfrosch. Nur wenige Zentimeter groß und in knalligen Farben glänzend. Er braucht im Terrarium viele Pflanzen zum Verstecken, liebt es warm und feucht – wie in seiner Heimat, dem Dschungel Südamerikas. Dort warnt seine Farbe auch vor dem Kontaktgift auf seiner Haut. Ureinwohner haben ihre Pfeilspitzen an den Fröschen gerieben, um eine tödliche Waffe zu erzeugen. Im HCC bestand aber für keinen Besucher echte Gefahr: Der Frosch verliert in Gefangenschaft seine Giftigkeit. „Warum das so ist, ist nicht abschließend erforscht“, sagt Hilgenberg. Vielleicht fühlt der Frosch sich in der menschlichen Obhut einfach sicher. Kann ja auch ganz gemütlich in so einem Terrarium sein. Kuschelig warm ist es allemal.

Die nächste Terrarienbörse findet statt am 5. Mai 2019, von 10 bis 16 Uhr, ebenfalls im HCC.

Von Simon Polreich