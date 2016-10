Verwaltung

ENGPÄSSE: In der Kfz-Zulassungsstelle kommt man in der Regel nur noch mit Termin dran. Durch die Personalnot ergeben sich so ungewohnt lange Wartezeiten.© Rainer Droese

Hannover: Terminnotstand nach Autokauf

Wer in der Stadt ein Auto an- oder ummelden will, muss sich rechtzeitig damit befassen und planen: Termine sind seit vielen Wochen knapp und stets schnell vergeben. Wartezeiten von einer Woche bis zu zehn und mehr Tagen sind üblich.