Hannover

Ursache des Feuers in einer Gartenlaube am Donnerstag war ein technischer Defekt. Das hat die Polizei am Freitag bekannt gegeben.

Die Laube in der Gartenkolonie „Schwarze Flage" am Tulpenweg (Linden-Süd) war bei einem Brand zerstört worden. Mehrere Gartennutzer waren am Mittag auf die brennende Hütte aufmerksam geworden und hatten um 12.38 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die gemauerte Gartenlaube stand beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits vollständig in Flammen und wurde komplett zerstört.

Brandermittler der Polizei gehen davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt an der Elektroinstallation verursacht wurde. Den Schaden schätzen sie auf 30 000 Euro.

Von kra