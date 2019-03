Hannover

Eberhard war Schuld. Das Sturmtief hatte am Sonntag dafür gesorgt, dass Hunderte Reisende im Hauptbahnhof Hannover strandeten. Von 15.30 Uhr an hatte die Bahn den Zugverkehr in Nordrhein Westfalen eingestellt, das betraf unter anderem die wichtige Strecke Köln– Hannover– Berlin, die gerade am Sonntag viel befahren ist. Und die Auswirkungen waren auch am Montag noch zu spüren.

Eine Pendlerin wollte beispielsweise am Morgen von Köln nach Hannover zur Arbeit fahren, es kam aber noch kein Zug. Sie hoffte, bis zum Abend weiter zu kommen. Immerhin verkündete die Bahn, von etwa 18 Uhr an sollte der Fernverkehr wieder „weitgehend stabil“ laufen. Zuvor seien Hunderte Mitarbeiter an den Strecken gewesen, hätten Bäume von den Gleisen gesägt, Oberleitungen repariert.

Die Bahn verteilte Gutscheine

Das alles half den Fahrgästen am Sonntag nicht. Für die meisten gab es kein Fortkommen. Die Bahn schickte zusätzliche Mitarbeiter an den Hauptbahnhof, sie informierten die Reisenden, verteilten auch Hotel- und Taxigutscheine. Etwa 50 Fahraufträge wickelte daraufhin zum Beispiel „Hallo Taxi 3811“ ab. 250 Reisende wurden von den Taxifahrern nach Nordrhein-Westfalen chauffiert, gab Unternehmenssprecher Axel Emmert bekannt. Es hätte Touren gegeben nach Gütersloh, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen und sogar bis nach Aachen, dem mit knapp 360 Kilometern über die A 2 und die A 1 vermeintlich am weitesten entfernten Fahrtziel. Um die Touren neben dem bei dem schlechten Wetter ohnehin erhöhten Fahrtenaufkommen leisten zu können, seien am Sonntagabend statt der sonst üblichen 200 ungefähr 300 Fahrzeuge im Einsatz gewesen.

Auch in Hotels landeten einige Gestrandete

Auch eine Sprecherin der Autovermietung Sixt sprach von einem „kurzfristigen Anstieg“ in der Nachfrage nach Mietwagen am Sonntagabend am Hauptbahnhof.

Einige der gestrandeten Gäste nahmen die Hotels in Bahnhofsnähe auf: 14 checkten ins Hotel am Thielenplatz ein, das gegen 22 Uhr ausgebucht war. Im Ibis Budget Hotel kamen einige unter. Im Hotel Plaza an der Fernröder Straße buchten sich sogar 20 Gäste ein.

Ein Todesopfer hatte Sturmtief Eberhard gefordert: Ein Mann war während einer Autofahrt von einem umstürzenden Baum im Hochsauerlandkreis erschlagen worden. Im Westerwald fiel der Strom aus, rund 25 000 Menschen saßen im Dunkeln. Und die nächsten Sturmtiefs wehen heran: Schon am Dienstag soll Sturmtief Franz eintreffen.

Von Verena Koll