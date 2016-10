Herrenhausen

Mit fantasievoll kostümierten Stelzenläufern, Barockreitern und Spielmannszügen haben Sonntagabend tausende begeisterte Laterne-Geher die Sommersaison im Großen Garten beendet.

Hannover. Ab 17.30 Uhr verwandelt sich der Garten ein letztes Mal in diesem Jahr in ein Lichtermeer aus beleuchteten Wasserspielen und hunderten selbstgebastelten und gekauften Laternen. Auch Thabea (7) und Noah Hoffman (5) freuen sich über das leuchtende Mondgesicht. Sie sind zusammen mit Tante und Onkel beim Umzug dabei. „Wir haben unsere Alibi-Kinder mitgenommen, eine Wahl hatten sie nicht wirklich“, lacht die stolze Tante. „Die beiden sind zu Besuch aus Mecklenburg hier und gerade einfach geflasht von den Lichtern, Menschen und dem Wasser.“

Den Start des Umzugs macht ein König höchstpersönlich, gespielt von Rainer Künnecke. „Alles beginnt an der Sonnenuhr und geht links herum an den Schwanenteichen vorbei zur Fontäne und auf der rechten Seite zurück“, erklärt Anja Kestennus, Sprecherin der Herrenhäuser Gärten. Das schaffen auch die Kleinsten. „Bei allem, was es zu sehen gibt, kann der Umzug eine Stunde dauern“, meint Kestennus. co