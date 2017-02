Kriminalität

Hannover: Taschendieb macht fette Beute - 50.000 Euro weg

Die Polizei Hannover ermittelt gegen einen bislang unbekannten Mann wegen des Verdachts des Diebstahls. Er soll am Mittwoch zwischen 18:30 Uhr und 19:05 Uhr, einem 57 Jahre alten Mann in einem Restaurant an der Schillerstraße 50.000 Euro aus seiner Jacke gestohlen haben.