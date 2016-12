Nordmanntanne

Sonnabend beginnt am Maschsee der Tannenbaumverkauf - und damit die Suche nach dem perfekten Baum. Noch immer ist das für viele die Nordmanntanne. Rainer Backhaus aus der Wedemark ist einer von rund 600 Weihnachtsbaumerzeugern im Land. Der Countdown zum Weihnachtsfest läuft: In genau drei Wochen ist Heiligabend. Sonnabend beginnt auch der Weihnachtsbaumverkauf am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, vor einer Woche hatte der Stand auf dem Schützenplatz bereits den Auftakt gemacht. Weitere Verkaufsstände werden in den nächsten Tagen folgen, am Ende werden es nach Angaben der Stadt knapp 40 sein.

Hannover. Eine Frage wird dabei vermutlich noch häufiger gestellt werden als schon in den Vorjahren: Kommt der Tannenbaum auch wirklich aus Deutschland? Für Rainer Backhaus (56), der seit den 1990er Jahren eine Tannenbaumplantage in Negenborn (Wedemark) betreibt, sind diese Fragen Musik in den Ohren. „Ich glaube auch, dass der Trend weiterhin stark zum deutschen Weihnachtsbaum geht. Die Leute wollen eben keinen billigen Exportbaum, der auch noch einen unangenehmen Geruch von Spritzmitteln in die Stube bringt“, so Backhaus.

Seit Jahren liegt bei den Deutschen vor allem die Nordmanntanne im Trend. Auch Rainer Backhaus macht mit ihr rund 90 Prozent seines Umsatzes, den Preis vom Vorjahr hält er: 18 Euro pro laufenden Meter. „Sie ist einfach der ewige Klassiker: ein hübscher Baum mit weichen Nadeln, aber leider geruchlos“, so der Fachmann. Damit seine Bäume am Ende auch möglichst perfekt aussehen, arbeitet der 56-Jährige fast das ganze Jahr über hart. Frost und Schädlinge seien die größten Feinde des Weihnachtsbaumes, erzählt er. Doch jetzt, in der heißen Phase vor dem Verkaufsstart, ist das seine Hauptarbeit: Bäume fällen. Auch das ein Unterschied zur billigen Palettenware, so Backhaus: „Wenn wir anfangen zu schlagen, hören die Billiganbieter im Ausland längst auf. Das sollte man sich auch überlegen, wenn man doch zu einem 20-Euro-Baum greift. Frisch ist der an Heiligabend nämlich schon lange nicht mehr.“

Auf 40 Hektar baut der 56-Jährige jedes Jahr rund 7500 Weihnachtsbäume an. „Mit bester Qualität“, wie er sagt. Längst hat sich das weit über die Grenzen der Wedemark herumgesprochen. Mit einer „sehr guten Saison“ rechnet Backhaus: „Das merke ich jetzt schon an den enormen Nachfragen, ich komme kaum noch hinterher. Jeder braucht halt einen Weihnachtsbaum, und manche sogar mehrere.“

Auf seinem Backhaus-Hof in Gilten sowie auf seiner Plantage in Negenborn be-ginnt der Tannenbaumverkauf erst am 11. Dezember. Doch schon jetzt gehen zahlreiche Lieferungen raus - auch nach Celle, Wolfenbüttel, Hamburg und Hannover. „Die weiteste Lieferung geht sogar bis nach Polen. Und auch auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Küchengarten in Linden verkaufen wir zum ersten Mal“, verrät er. Neben den Maritim-Hotels in Hannover und der „Nordkurve“ setzt sogar der Adel auf die echten „Backhaus-Bäume“. Gleich zwei seiner Weihnachtsbäu-me schmücken in diesem Jahr das Schloss Marienburg. Den Chef freut das ganz besonders.

Zusammen mit Susanne Meier von der Blumenscheune in Schulenburg suchte Rainer Backhaus bereits vor zwei Wochen die Acht-Meter-Nordmanntanne aus, die nun den Innenhof des Schlosses schmückt. Meier erklärt, warum sie für den Erbprinzen auf Bäume aus der Wedemark schwört: „Man sieht bei diesen Tannenbäumen einfach die Frische und Qualität.“ Ehrensache für Rainer Backhaus, dass er dieses Prachtexemplar selber fällte: „Einen Acht-Meter-Baum, der über 20 Jahre alt ist, fällt man schließlich nicht jeden Tag. Und wenn man dann noch weiß, dass er am Ende in einer echten Schlosskulisse steht, erfüllt mich das mit Stolz.“

Und hier gibt es Tannenbäume: