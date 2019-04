Hannover

Die Teilnehmer der Kundgebung am Schillerdenkmal wollen sich gleichzeitig mit den aktuellen Protesten im Sudan gegen den Machthaber solidarisieren, heißt es in einer am Mittwoch vom Niedersächsischen Flüchtlingsrat verbreiteten Erklärung. Anlässlich des 30. Jahrestages der Machtübernahme Al-Bashirs würden sudanesische Regimegegner an diesem Wochenende weltweit auf die Straße gehen.

Seit Februar gilt Ausnahmezustand

Im Sudan geht die Regierung den Angaben zufolge seit Wochen „mit gnadenloser Härte“ gegen Demonstranten vor. Seit Mitte Dezember seien nach Angaben von Menschenrechtsgruppen 60 Menschen getötet und mehr als Tausend festgenommen worden. Die Verhafteten seien psychischer und physischer Folter ausgesetzt. Am 22. Februar habe das Regime den Ausnahmezustand über das Land verhängt.

Opposition verlangt Einstellung der Geschäftsbeziehung

Die Oppositionellen appellieren auch an die Bundesregierung und die Europäische Union, die Unterstützung für Al-Bashir einzustellen und nicht länger Geschäfte mit seiner Regierung zu machen. Gegen den Staatspräsidenten, der mit islamistischen Organisationen in etlichen Ländern zusammenarbeite, liege ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor.

