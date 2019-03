Hannover

Ein wirksamer Klimaschutz funktioniert nur, wenn alle in der Gesellschaft mitmachen. Doch ist es Menschen mit sehr geringem Einkommen zuzumuten, auch noch Geld für Energieeffizienz und ressourcenschonende Produkte auszugeben?

Das Projekt Stromspar-Check der Awo Hannover und der Klimaschutz Agentur hilft Menschen mit wenig Einkommen dabei, Energie einzusparen – und das schon seit nunmehr zehn Jahren. „Damit erreichen wir eine Gruppe von Menschen, die sonst nicht in der Lage wären, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, sagt Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur.

Menschen bekommen Lampen und Steckdosen

Rund 8500 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) konnten so insgesamt in und um Hannover eingespart werden. Das entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 768 Menschen in Deutschland. Dabei bekommen die Projekt-Teilnehmer beispielsweise Energiesparlampen, effizientere Steckdosen oder Durchflussbegrenzer.

Fast 7700 Beratungen hat die Awo in der Region bereits durchgeführt. Den Kontakt stellen dabei oft Menschen her, die als Langzeitarbeitslose gelten. „Sie stellen für uns einen Türöffner dar bei Menschen, bei denen wir sonst keinen Erfolg hätten“, erklärt Burkhard Teuber, Geschäftsführer der Awo Region Hannover.

Zukünftig mehr solcher Projekte

Ebenfalls unterstützt wird das Projekt von der Region Hannover. Regionspräsident ist überzeugt von dem Konzept: „Wenn Menschen, die wenig Geld haben, nicht auf klimaschonende Technik umstellen können, haben wir ein Problem.“ Die Region brauche solche Projekte, um ihre festgelegten Klimaziele zu erreichen.

Und so sagt auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, der das Projekt von Beginn an mit förderte und die Awo 2009 als Träger gewinnen konnte: „Ich bin sicher, dass solche Projekte in Zukunft noch zahlreicher werden.“

Von Janik Marx