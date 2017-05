Streitpunkt: Die Grünfläche am Ende der Velvetstraße soll Halim-Dener-Platz heißen.

© Foto: Heusel

Bezirksrat

Hannover: Streit um Halim-Dener-Platz in Linden

Der Streit um einen Halim-Dener-Platz in Linden-Nord hat ungewöhnlich scharfe Töne angenommen. OB Stefan Schostok will den Beschluss des Bezirksrats Linden-Limmer vom Rat kippen lassen, Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube kündigte seinerseits rechtliche Schritte an.