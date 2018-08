Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, geschah die Tat schon am Montag vor einer Woche: Da gerieten zwei Männer (24, 42) im Kleingarten in der Kolonie Tannenkamp in Streit. Sie hatten mit drei weiteren Männern und zwei Frauen seit dem Nachmittag gefeiert und ordentlich gezecht.

Gegen 19 Uhr eskalierte der Streit. Dabei griff der 24-Jährige zu einer Schere, stach seinem Gegner damit in die Brust. Anschließend flüchtete er mit seiner Begleiterin zur Stadtbahnhaltestelle „Mecklenheidestraße“ und stieg in eine stadteinwärts fahrende Bahn. Der 42-Jährige, der bei dem Angriff lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte, wurde unter notärztlicher Betreuung zur weiteren Versorgung in eine Klinik transportiert. Sein Zustand ist mittlerweile stabil.

Beamte der Zielfahndung Hannover machten sich auf die Suche nach dem Täter - und fanden ihn in Wiesbaden. Dort nahm ihn ein mobiles Einsatzkommando in der Innenstadt am Montagabend fest.