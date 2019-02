Hannover

Auch Kröten, Frösche und Molche haben Frühlingsgefühle. Deshalb werden in den kommenden Wochen die Amphibienwanderungen zu den Laichgewässern beginnen, wie der BUND am Freitag mitteilte. Nicht nur auf dem Land, sondern auch an bestimmten Stellen in der Stadt sind die Tiere beim Überqueren der Straßen vom Verkehr bedroht. Wie schon im vergangenen Jahr wird daher die Zuschlagstraße in Kirchrode zwischen Bemeroder und Bleekstraße ab Samstag, den 2. März, nachts komplett gesperrt.

Die Wanderungen beginnen immer, wenn die nächtlichen Temperaturen um die fünf Grad liegen und bei feuchter Witterung. Die Tiere wandern von ihrem Winterquartier in der Eilenriede zu ihren Laichgewässern in den Kleingärten auf der anderen Seite der Zuschlagstraße. Neben Erdkröten und Grasfröschen kommen hier vor allem auch Bergmolche in größerer Zahl vor. Die Wanderung findet hauptsächlich nachts statt. Die Wandersaison dauert je nach Witterungsverlauf etwa ein bis zwei Monate. Dann haben die meisten Tiere die Laichgewässer auf der anderen Straßenseite erreicht.

Trotz Tempo 30 viel Verkehr

Damit die Amphibien nicht überfahren werden, setzt sich der BUND Region Hannover seit dem Frühjahr 2016 für den Schutz der Tiere an der Zuschlagstraße ein. Während in den Jahren 2016 und 2017 ein Schutzzaun parallel zur Straße aufgebaut wurde, konnte in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover und dem Fachbereich Tiefbau der Landeshauptstadt Hannover seit dem Frühjahr 2018 die nächtliche Sperrung erreicht werden.

Denn obwohl es sich um eine Anliegerstraße mit Tempo 30 handelt, wird die Straße stark frequentiert. „Durch die Vollsperrung können wir einfach die meisten Tiere retten“, so René Hertwig, Naturschutzreferent beim BUND.

Gesperrt wird der Straßenabschnitt in der Zeit von 18 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Tagsüber ist die Straße wie gewohnt passierbar.

Von Andreas Krasselt