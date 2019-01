Hannover

Wegen Baumfällungen und Pflegearbeiten wird die Hindenburgstraße (Zoo) in den kommenden zwei Wochen abschnittweise gesperrt, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Auf dem Streifen zur Fritz-Behrens-Allee müssen routinemäßig umfangreiche Fäll- und Schnittarbeiten durchgeführt werden. Diese stünden in keinem Zusammenhang mit dem Baum, der dort am 27. Dezember auf ein parkendes Auto gestürzt war, so Stadtsprecher Dennis Dix auf Anfrage.

Der Verkehr wird jeweils örtlich umgeleitet. Die Haltestellen der Üstra-Busse werden wie gewohnt angefahren. Die Sperrungen und Haltverbote gelten in den betroffenen Bereichen jeweils von etwa 7 bis 17 Uhr.

Folgendes abschnittweises Vorgehen ist geplant: vom 31. Januar bis 1. Februar zwischen Scharnhorststraße und Ellernstraße, vom 4. bis 5. Februar zwischen Ellernstraße und Siegesstraße, vom 6. bis 7. Februar zwischen Siegesstraße und Kaiserallee, am 8. Februar zwischen Lüerstraße und Adenauerallee sowie vom 11. bis 12. Februar zwischen Kaiserallee und Lüerstraße.

Die Arbeiten seien im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich, so Dix. An zahlreichen Bäumen wird aus den Kronen Totholz entfernt. Zudem müssen voraussichtlich 30 Eichen und zwei Buchen gefällt werden, weil die Stand- bzw. Bruchsicherheit nicht mehr dauerhaft gewährleistet werden kann. Das sei bei den routinemäßigen Kontrollen bemerkt worden.

Von Andreas Krasselt