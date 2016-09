STATT ZIGARETTE: Shishas erfreuen sich seit geraumer Zeit zunehmender Beliebtheit.

ZOLL+POLIZEI

Hannover: Steuervergehen bei Shisha-Bar am Steintor

In einer gemeinsamen Aktion haben Polizei und Zoll am Sonntag kurz nach Null Uhr eine Shisha-Bar nahe des Steintors in Hannover kontrolliert. Bei der Routine-Prüfung - laut einem Zollsprecher gab es keinen konkreten Anlass oder Hinweis - richtete sich das Augenmerk auf die Frage, ob Schwarzarbeit geleistet wird und Aushilfskräfte auch den Mindestlohn erhalten.