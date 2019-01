Hannover

Voll war es am Freitagmorgen im Neuen Rathaus – und laut noch dazu. Rund 40 Sternsinger in bunten Gewändern tummelten sich in der Ratsstube. Der Grund: Die Kinder der Gemeinden St. Godehard, St. Maria Immaculta Mellendorf, St. Heinrich und der St. Bonifatius in Gehrden besuchten Bürgermeister Thomas Hermann und gaben ihm seinen Segen.

Gemeinsam wurden Lieder, wie „Stern über Bethlehem“ und „Wir gehören zusammen“ gesungen. Anschließend hatte Helena (7) die große Ehre den symbolischen Schriftzug 20*C+M+B+19 an der Tür anzubringen (siehe Info). „Ich war sehr aufgeregt und es war ein komisches Gefühl, weil alle Fotografen geknipst haben.“ Bereits zum dritten Mal ist die Schülerin mit ihrer großen Schwester Emma (10) beim Sternsingen.

Gesammelt wurde in diesem Jahr unter dem Motto „Wir gehören zusammen“ für das Land Peru. Die Sternsinger schauen in diesem Jahr besonders auf Kinder, die mit einer Behinderung leben. Berit (13) mit Paula (11) und Charlotte (12) machen in ihrem Vortrag deutlich: „Kein Mensch muss sich behindert fühlen, wenn wir darauf achten, wo jemand Hilfe braucht.“ Es sei wichtig, dass wir respektvoll mit ihnen umgehen, so Paula. Charlotte (12) wünscht sich für die Zukunft, „dass besser mit diesen Menschen umgegangen wird und sie so akzeptiert werden, wie sie sind.“

Hermann freut sich über den Besuch der Sternsinger und spendet 50 Euro. „Es ist toll, dass die Kinder damit ihre Verbindung zum Rathaus deutlich machen. Und sie sammeln für eine gute Sache.“ Es sei wichtig, dass wir „aus unserem Wohlstand heraus Solidarität zeigen zu Menschen, die es nicht so gut haben wie wir“. Probst Martin Tenge begleitet die Kinder und betont: „Die Aktion ist allgemein wichtig und sehr horizonterweiternd für die Kinder. Es ist wichtig, dass sie sich mit dem Thema vertiefter auseinandersetzen.“

Anschließend besuchten die Sternsinger auch die Landtagspräsidentin Gabriele Andretta im Niedersächsischen Landtag. „Es ist immer wieder ein bewegender Moment, wenn die Kinder einziehen und ihre Segensbotschaft überbringen“, sagt die Präsidentin und spendet 300 Euro. Und in diesem Jahr habe das Sternsingen „eine Botschaft, die wir uns sehr zu Herzen nehmen.“

Das Sternsingen Der Brauch des Sternsingens gibt es bereits seit dem Mittelalter. Damals zogen Jungen, die als Könige verkleidet waren durch die Straßen. Das Kindermissionswerk hat den Brauch 1959 mit dem „Dreikönigssingen“ wieder aufgegriffen. Seit dem ziehen Kinder rund um „Die Heiligen Drei Könige“ am 6. Januar von Haus zu Haus und singen. Anschließend segnen sie das Haus, in dem sie mit gesegneter Kreide über die Türen: 20*C+M+B+19 schreiben. Dabei steht die getrennte 2019 für das aktuelle Jahr, der Stern steht für den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind und als Zeichen für Christus. Die Buchstaben stehen für die lateinischen Worte „Christus Mansionem Benedicat“, zu deutsch „Christus segne dieses Haus“. Die drei Kreuze zwischen den Buchstaben verdeutlichen den Segen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gleichzeitig sammeln die Kinder Spenden für hilfsbedürftige Kinder in einem Partnerland, welches in diesem Jahr Peru ist. Es die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder.

Am Wochenende sind die Sternsinger noch in ihren Gemeinden unterwegs und ziehen von Tür zu Tür. „Besonders für die älteren Menschen, die nicht mehr so häufig aus dem Haus können, ist das besonders wichtig“, sagt Tenge abschließend.

Von Cecelia Spohn