Hannover

Etliche Züge standen still, es gab große Verspätungen. Viele Fahrgäste ließen sich abholen oder stiegen - wo möglich - in den Bus um. Ursache war ein Defekt in der Relaisstation, so Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis. "Es dauert jetzt noch ungefähr eine Stunde, bis sich der Zugverkehr normalisiert hat", hieß es gegen 10 Uhr nach Behebung des Defekts. Das Stellwerk in Weetzen ist noch nicht digitalisiert worden.

❗️Störung an einem Stellwerk in Weetzen?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Weetzen behoben. Regelbetrieb wird wieder aufgenommen. In Folge kommt es noch zu #Verspätungen. #Reiseverbindung vor Fahrt prüfen. https://t.co/d05EygVQl1 — DB Regio Niedersachsen (@DBRegio_NDS) 4. April 2019

Immer wieder hat die Bahn in Hannover mit Stellwerkausfällen zu tun. Die Infrastruktur ist im Raum Hannover zwar größtenteils modernisiert, es gibt bei technischen Ausfällen aber keinen Ersatz, bemängeln Experten. "Das Stellwerk in Hannover ist digitalisiert. Dadurch ist der Verkehr rings um Hannover sicherer und schneller, solange der Computer funktioniert. Fällt der aus, steht der Verkehr still. Das ist der Preis, den wir für die Digitalisierung zahlen", so Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Verbandes Pro Bahn.

Die Anzeige im Hauptbahnhof Hannover vermeldet den Stellwerkausfall.

Hier eine Auflistung der größeren Pannen im S-Bahn-Verkehr in den vergangenen fünf Monaten - Baustellen sind nicht berücksichtigt:

2. Dezember 2018: Nichts ging mehr: Ein Stromausfall hat ab Sonntagmittag den Hauptbahnhof Hannover für mehrere Stunden lahmgelegt. Betroffen warder gesamte Zugverkehr.

13. Januar 2019: Wasser dringt in ein Stellwerk ein, tausende Fahrgäste stranden am Hauptbahnhof Hannover.

15. Januar 2019: Keine 48 Stunden nach dem letzten Vorfall gibt es wieder eine Stellwerk-Panne - diesmal in der internen Energieversorgung, wie es heißt. Etliche Züge haben Verspätung.

4. Februar 2019: Zwischen Wunstorf und Dedensen ( Seelze) kommt es zu einem Oberleitungsschaden, mehrere Verbindungen fallen aus.

19. Februar 2019: Zwischen Wunstorf und Nienburg fällt den Vormittag über ein Stellwerk aus. Das führt zu Verspätung und Zugstreichungen - betroffen waren die Regionalexpress-Verbindungen in Richtung Bremen sowie die S2 zwischen Haste und Nienburg.

22. Februar 2019: Die Bahn in Hannover hatte wieder Probleme mit einem Stellwerk. Betroffen am späten Freitagmittag waren mehrere S-Bahn-Linien in Richtung Weetzen. Am Nachmittag konnte der Defekt behoben werden.

6. März 2019: Bei der S-Bahn Linie 4 kommt es am Mittwoch Nachmittag in Hannover zu Verspätungen und Ausfällen, Grund ist eine Oberleitungsstörung.

4. April 2019: Ein Stellwerkausfall in Weetzen sorgt für rund zwei Stunden Stillstand auf der Deisterstrecke.

kr/fm