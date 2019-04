Hannover

Bei einem Unfall auf der B 6 in Stöcken ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Auf der Bundesstraße haben sich in beiden Richtungen längere Staus gebildet. Laut Verkehrsmanagementzentrale in Richtung Hannover drei Kilometer, in der Gegenrichtung auf dem Westschnellweg Richtung Stöcken sogar fünf Kilometer.

Gegen 14.30 Uhr war der Motorradfahrer im Kreuzungsbereich der Mecklenheidestraße mit der Straße Am Leineufer mit einem VW-Pkw zusammengestoßen. Der Biker wurde dabei laut Polizei wahrscheinlich nur leicht verletzt. Einzelheiten sind aktuell noch nicht bekannt.

Da Betriebsstoffe ausgetreten sind, muss die Fahrbahn jedoch gesäubert werden. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden.

Von Andreas Krasselt