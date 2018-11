Hannover

Gleich zwei Unfälle auf dem Messeschnellweg in der Nähe des Weidetorkreisel haben im Feierabendverkehr am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrschaos geführt. Laut Verkehrsmanagementzentrale gab es einen sechs Kilometer langen Stau zwischen Mittelfeld und Weidetor.

Die Unfälle als solches waren dabei gar nicht so spektakulär. Sie ereigneten sich in beiden Fahrtrichtungen jeweils auf den Überholfahrspuren. In Richtung Celle waren nach ersten Erkenntnissen offenbar zwei Fahrzeuge aufeinander gefahren, in Richtung Süden waren bei einem Crash zwischen Weidetor und Pferdeturm drei Fahrzeuge verwickelt. Es gab nur leicht Verletzte, aber lange Staus. Die Polizei empfahl, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Von Andreas Krasselt