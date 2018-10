Abriss „Baby-Walz“-Haus startet – Hirmer zieht in Neubau

Meine Stadt Städtebau Hannover - Abriss „Baby-Walz“-Haus startet – Hirmer zieht in Neubau An markanter Stelle erhält Hannovers Innenstadt ein neues Gesicht: Der Abriss des Gebäudes Georgstraße 8b startet –und jetzt ist auch klar, welcher Textilhändler dort künftig sitzen wird.

ZUKUNFT: So soll der Neubau nahe des Steintorplatzes in Hannovers Georgstraße aussehen. Zuletzt stand hier ein Gebäude in Kacheloptik, indem Jahrzehnte Baby-Walz residierte. Quelle: Guder Hoffend Architekten