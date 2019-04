Hannover

Die neue Starbucks-Filiale in Hannover ist fertig. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird der neue Standort am Gründonnerstag (18. April 2019) in der Ernst-August-Galerie eröffnet. Das neue „Coffee House“ am Eingang der Passage am Hauptbahnhof in Hannover bietet mit rund 155 Quadratmetern mehr Platz für Kunden als die bisherigen Standorte in der Innenstadt von Hannover.

Auch auf den anderen Ladenflächen in der Ernst-August-Passage gehen die Umbauarbeiten voran. 80 von 150 Geschäften in Hannovers größtem Einkaufszentrum wechseln Betreiber oder Konzept. Der Umbau soll bis Herbst 2019 dauern.

Die bisherigen Starbucks-Filialen im Bahnhof und im Erdgeschoss der Ernst-August-Passage bleiben zusätzlich zu dem neuen Standort erhalten.

Von ewo/RND