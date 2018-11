Hannover

Die Arbeiten gestalten sich schwierig: Nach dem Zusammenstoß von einem Lastwagen und einer Stadtbahn vor dem Conti-Werk in Stöcken sind Strommast und Oberleitung so stark beschädigt, dass sie weder am Montag noch am Dienstag repariert sind und Stadtbahnen dort fahren können. Das teilte Üstra-Sprecher Udo Iwannek am Montagmorgen mit. „Wir hoffen, dass die Linie 4 am Mittwoch wieder bis zum Wissenschaftspark und weiter nach Garbsen fahren kann.“ Derzeit ist ein Ersatzverkehr zwischen dem Wissenschaftspark und dem Endpunkt Stöcken eingerichtet.

Da am Freitagnachmittag ein Lastwagenfahrer beim Abbiegen eine Stadtbahn übersehen hatte, wurde das Fahrzeug nach dem Zusammenstoß mitgeschleift und gegen einen Strommast gedrückt. Die Reparaturarbeiten daran sind nun aufwendiger als gedacht. Zunächst war geplant, dass die Bahnen bereits ab Montag wieder regulär fahren. Das klappt nicht.

Bei dem Unfall waren die Stadtbahnfahrerin und der Lastwagenfahrer leicht verletzt worden.

Von RND/sbü