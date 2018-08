Hannover

Bei einem Stadtbahnunfall in Hannover-Vahrenwald ist am Mittwochabend ein betrunkener 32-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wollte der Fußgänger gegen 21.45 Uhr die Vahrenwalder Straße überqueren und ist dabei seitlich von einer Stadtbahn erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert worden.

Der 61-jährige Stadtbahn-Fahrer hatte kurz zuvor den Passanten gesehen und umgehend eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Da der 32-jährige Mann die Schienen in Richtung City jedoch erneut betrat, kam es zur Kollision mit der TW 6000, heißt es in der Mitteilung.

32-jähriger telefonierte wohl während des Unfalls

Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik. Dort stellten die behandelnden Mediziner bei ihm einen Blutalkoholwert von über drei Promille fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls vermutlich mit einem Handy telefoniert hatte.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der Stadtbahnverkehr sowie ein Fahrstreifen der Vahrenwalder Straße (beides stadteinwärts) gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von ewo