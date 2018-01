Stadtbahn erfasst 30-Jährigen in Bemerode

Schwerer Unfall

Eine Stadtbahn hat am Montagabend einen 30-jährigen Mann erfasst und schwer verletzt. Es kam zu Behinderungen auf der Linie 6.

Hannover. Eine Stadtbahn der Linie 6 in Richtung Messe-Ost hat am Montagabend gegen 19.40 Uhr einen 30-jährigen Mann an der Haltestelle Feldbuschwende in Bemerode erfasst und schwer verletzt. Die Gründe für den Unfall sind noch unklar. Die Üstra hatte zwischendurch einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Strecke ist allerdings bereits wieder frei.





Entgegen der ersten Meldungen wurde der Mann nicht unter der Bahn eingeklemmt. Mit einer schweren Beinverletzung lag der 30-Jährige vor dem Schienenfahrzeug, teilte die Feuerwehr Hannover mit. Er konnte somit schnell in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

sp