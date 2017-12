Hannover: Stadtbahn beschädigt - Zeugen gesucht

Polizei

Die Polizei sucht Zeugen und insbesondere den Fahrer eines unbekannten Autos im Zusammenhang mit beschädigten Scheiben einer Stadtbahn der Linie 2 in Hannover.

Hannover. Bisherigen Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Hannover zufolge hatte am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr, ein 24-jähriger Zeuge im vorderen Wagen der Bahn gesessen, die zwischen den Stationen Vahrenwalder Platz und Dragonerstraße stadtauswärts unterwegs war. Kurz vor der Einfahrt in die Haltestelle Dragonerstraße bemerkte der Hannoveraner einen neben der Stadtbahn fahrenden silbernen Pkw, der mit einem Mann am Steuer besetzt war.

Der Aussage des Zeugen entsprechend hielt der Unbekannte unvermittelt seine Hand aus dem Fahrerfenster in Richtung der Stadtbahn. Kurz darauf splitterte eine hinter dem Zeugen befindliche Seitenscheibe des Wagens. Daraufhin benachrichtigte der 24-Jährige sofort den Fahrer, der die Bahn stoppte. Die alarmierten Beamten stellten bei ihren anschließenden Überprüfungen zwei etwa zwei Millimeter große Löcher an den Scheiben der Stadtbahn sowie Zersplitterungen fest.

Der Autofahrer ist zwischen 18 und 25 Jahre alt, hat ein jung aussehendes Gesicht sowie kurze, blonde Haare und einen hellen Teint. Eine Gefährdung der Insassen schließt die Polizei nach jetzigen Stand der Ermittlungen aus. Hinweise zu dem silbernen Pkw mit mutmaßlich hannoverschen Kennzeichen nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Rufnummer 0511 109-2717 entgegen.